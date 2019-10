Was macht Carla Bruni heute?

Wechsel in die Musik

Während ihrer Modelzeit spielt Carla Bruni auch in mehreren Filmen mit. Im Jahr 2000 legt sie ihre Modelkarriere ad acta und widmet sich der Musik, genauer gesagt dem Chanson. Zunächst arbeitet Bruni als Songschreiberin für andere Künstler – und kann mit dem Sänger Julien Clerc einen Riesenerfolg feiern. Clercs Album, für das Bruni mehrere Lieder schreibt, landet auf Platz eins der französischen Albumcharts. Auf dem Album enthalten: Das Stück “Raphaël”, das sie ihrem ehemaligen Lebensgefährten, dem Philosophen Raphaël Enthoven, widmet, mit dem Bruni ein gemeinsames Kind hat.

Aber Bruni will nicht nur für andere schreiben, sondern auch als Solo-Künstlerin durchstarten. 2002 veröffentlicht sie das Chanson-Album “Quelqu’un m’a dit”, das nicht nur die Pole-Position der französischen Charts erringt, sondern sich auch in Deutschland und anderen europäischen Ländern gut verkauft. Fünf Jahre später – Bruni hat in der Zwischenzeit mit anderen Künstlern wie Aldo Romano und dem deutschen Jazztrompeter Till Brönner gearbeitet – veröffentlicht Bruni ihren zweiten Longplayer. “No Promises”, so der Titel des Werks, ist schon alleine sprachlich ganz anders als sein Vorgänger – denn erstmals singt Bruni alle Texte auf Englisch und vertont Lyrik von Dichtern wie William Butler Yeats, Dorothy Parker oder Emily Dickinson.

Carla Bruni privat - Ehe mit Nicolas Sarkozy

Am 2. Februar 2008 heiratet Bruni den französischen Staatspräsidenten Nicolas Sarkozy in einer Zeremonie im Élysée-Palast, nachdem Ende des Vorjahres die Beziehung der beiden öffentlich wird. Wer denkt, dass Brunis (nun offiziell Carla Bruni Sarkozy) Karriere als First Lady Frankreichs ein Ende ihrer Musikkarriere bedeutet, irrt sich: Im Juni 2007 erscheint ihr drittes Album “Comme Si De Rien N’ Était“. Auch dieses Album landet auf Platz eins der französischen Albumcharts.

Bruni spielt als First Lady Frankreichs eine sehr aktive Rolle. Sie bezieht im Ostflügel (Fortan Madame’s Wing genannt) des Élysée-Palastes ein Büro und bekommt einen Privatsekretär zur Verfügung gestellt. Offiziell hat Bruni zwar keine Rolle in der Regierung inne, assistiert Sarkozy jedoch bei einigen Verpflichtungen. Sie engagiert sich für zahlreiche wohltätige Zwecke und wird zur Sprecherin des “Global Fund To Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria”. 2011 werden Bruni und Sarkozy Eltern einer Tochter. Ein Jahr später scheidet Sarkozy aus dem Präsidentenamt. Sie selbst vermisst die Zeit als Premèrie dame nicht, wie sie 2017 der Frankfurter Allgemeinen Zeitung erklärt: “Es war eine sehr besondere, sehr intensive Zeit. Aber ich vermisse sie nicht. Ich habe viele interessante Menschen kennengelernt, allerdings habe ich das auch zuvor und noch danach”, so Bruni.