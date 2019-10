Was macht Birgitte Bardot heute?

Was macht Brigitte Bardot heute?

Brigitte Anne-Marie Bardot, so der vollständige Name der berühmten französischen Filmschauspielerin und Sängerin, wird oft nur "BB" genannt. Während ihrer Karriere in den 50er und 60er Jahren wird sie als junge Frau für ihren eigensinnigen und frechen Charakter gefeiert. Doch das begehrte Sexsymbol und der zur Stilikone erhobene Star zieht sich kurz vor seinem 40. Geburtstag aus dem Show-Business zurück und verpflichtet sich fortan dem Tierschutz. Erfahren Sie hier mehr über das turbulente Leben von Brigitte Bardot und was die Französin heute macht.

So beginnt ihre Karriere

Brigitte Bardot stammt aus gutbürgerlichem Hause, in dem konservative Werte den Alltag bestimmen. So beginnt sie 1947 eine klassische Ballettausbildung – mit nur 15 Jahren entdeckt man die Pariserin, die so unschuldig und zugleich sinnlich aussieht als Model. In wenigen Jahren avanciert sie dadurch zu einer der gefragtesten Frauen der Branche. 1952 kommt Brigitte Bardot auch zum Film: In ihrer ersten Rolle in “Le Trou Normand” spielt sie ein frivoles, junges Mädchen, das einem jungen Mann den Kopf verdrehen soll.

Spätere Filme wie “Und immer lockt das Weib”, “Die Wahrheit”, “Viva Maria” und “Die Verachtung” verhelfen ihr schließlich nicht nur zu weltweitem Ruhm, sondern sorgen auch dafür, dass sich in der Gesellschaft ein neues Frauenbild entwickelt. Ein Bild, das nicht mehr dem familienorientierten, prüden Weltbild älterer Generationen entspricht und in dem ungeniert ein freierer Umgang mit weiblicher Sexualität gefordert wird. Aus dem ursprünglich brünetten Teenager ist inzwischen eine blonde Stilikone geworden, die mit Beehive-Frisur und im Bikini eine ganze Generation in Aufruhr versetzt. Aber auch als Chansonsängerin und mit romantisch-frivolen Songs kann Brigitte Bardot sich einen Namen machen.