Was macht Anne Hathaway heute?

Karriere

Auch danach wurde es nicht ruhig um die schöne Amerikanerin. Sie spielte in zahlreichen Hollywoodfilmen mit, unter anderem an der Seite von Meryl Streep in "Der Teufel trägt Prada" (2006). Sie gewann den Preis des National Board of Review, für ihre Rolle als labile Ex-Drogenabhängige im Film "Rachels Hochzeit" und war 2011 mit 28 Jahren die jüngste Moderatorin einer Oscarverleihung. Sie spielte Catwoman im Film "Batman - The Dark Knight Rises" und war 2012 die Fantine in der Musical-Verfilmung "Les Miserables". Dafür nahm sie 11 Kilo ab und ließ sich in einer Szene die Haare abschneiden, wofür sie einen Oscar und einen Golden Globe erhielt. Am 9. Mai 2019 erhielt sie einen Stern auf dem Hollywood Walk of Fame.

Besonders spannend: In der Sendung "Watch What Happens Live with Andy Cohen" verriet Anne Hathaway, dass sie bereits an "Plötzlich Prinzessin 3" arbeiten würde.