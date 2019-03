Was ist eigentlich Coldcream?

Die reizlindernde Creme ist ein echter Allrounder: Aufgetragen auf die Wangen oder Lippen, schützt sie die Haut vor äußerlichen Einflüssen und Austrocknung. Das macht Coldcream schnell zum neuen Lieblings-Begleiter, der in der auch in Handtasche als SOS-Helferlein nicht fehlen darf. Coldcream kann bei sehr trockener Haut auch auf dem ganzen Gesicht angewendet werden und ersetzt in solchen Fällen gleich die Tages- und Nachtpflege.