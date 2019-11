Was hilft wirklich gegen Falten? Alle Möglichkeiten im Überblick

Botox ist eine schnelle und effektive Methode der Faltenbekämpfung. Angst vor einer Verkümmerung der Gesichtsmuskeln durch Botoxinjektionen muss man nicht haben. Sobald eine Faltenbehandlung mit Botulinumtoxin nicht fortgeführt wird und sich das Botulinum nicht mehr in der Haut befindet, regenerieren sich die Muskeln ohne etwaige Folgewirkungen wieder komplett. Proteine wie Botox, die nicht in den Körper gehören, werden durch Enzyme aufgespalten und abtransportiert. Eine Angst vor Vergiftungen und Lähmungen ist somit unbegründet. Eine beliebte und schonende Alternative zu Botox ist die Anti-Aging-Behandlung Frotox - eine neuartige, moderne Kältetherapie zur Behandlung der mimischen Falten der Stirnregion. Der Körper reagiert auf den Kältereiz mit Entspannung der Muskeln der betreffenden Körperstelle. So verschwindet zum Beispiel die Zornesfalte. Im Gegensatz zu einer "Botox"-Behandlung ist das endgültige Ergebnis bei einer "Frotox"-Behandlung sofort sichtbar und nicht erst in einigen Tagen, wenn die volle Wirkung eingesetzt hat. Zudem bleibt immer eine Restbewegung übrig, ein maskenhaftes Gesicht kann dabei nicht entstehen, es resultiert ein natürlich entspanntes Gesicht.