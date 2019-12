Unreine Haut an der Stirn: Zone 1 & 3

An der Stirn manifestieren sich hauptsächlich Probleme mit dem Verdauungssystem und/oder der Blase. Zu zuckerhaltige Ernährung und fettige Lebensmittel werden hier über kurz oder lang sichtbar. Trinken Sie am besten viel Wasser und achten Sie auf eine ausgewogene, gesunde Ernährung. Darüber hinaus können auch Haarpflegeprodukte in diesen Zonen Irritationen auslösen und unreine Haut begünstigen.

Unreine Haut an der Nase: Zone 2

Zu viel Alkohol kann sich durch unreine Haut und Pickel im Bereich zwischen den Augen und den Augenbrauen manifestieren und ein Indiz für eine Lebererkrankung sein. Zudem sind Unreinheiten wie Pickel an dieser Stelle ein möglicher Hinweis auf Nahrungsmittelunverträglichkeiten, wie zum Beispiel eine Laktoseintoleranz oder eine Überreaktion auf Gluten sein.

Unreine Haut an Augen und Ohren: Zone 4, 6, 8 & 10

Die Ohren stehen in direkter Relation zu den Nieren. Fühlen sie sich oft heiß an, sollten Sie mehr Wasser trinken und auf Koffein und Alkohol verzichten, um die Organe zu entlasten. Auch Pickelmale um die Areale der Augen können auf Nierenbeschwerden hinweisen.

Unreine Haut an der Nasenspitze: Zone 7

Rötungen an der Nase können auf Probleme mit dem Herzen hinweisen, zum Beispiel einen erhöhten Blutdruck. Auch eine unausgewogene Ernährung sowie Vitamin-B-Mangel können Mitesser & Pickel rund um die Nase begünstigen. MADAME.de-Tipp: Achten Sie darauf, weniger Fleisch und Salz zu essen und sorgen Sie für ausreichend Bewegung.

Unreine Haut an den Wangen: Zone 5 & 9: Lunge

Die Wangen sind ein Spiegelbild unseres Atmungssystems. Vor allem Raucher und Allergiker können hier unreine Haut und viele kleine Äderchen aufweisen.

Unreine Haut am Mund: Zone 11 & 13

Pickel rund um den Mund können auf eine hormonelle Umstellung hinweisen, sind möglicherweise aber auch ein Zeichen von Stress. Rötungen können zudem von fluoridhaltiger Zahnpasta ausgehen.

Unreine Haut am Kinn: Zone 12

Zone 12 bezieht sich auf das Kinn und steht in direkter Verbindung zum Magen. Bei unreiner Haut an dieser Stelle sollten Sie also ebenfalls die aktuellen Essgewohnheiten nochmals überdenken. Zudem können auch hier hormonelle Schwankungen sichtbar werden.

Unreine Haut am Hals: Zone 14

Die letzte Zone rund um den Hals wird häufig vernachlässigt. Doch Pickel am Hals haben laut Traditioneller Chinesischer Medizin (TCM) natürlich auch hier eine Bedeutung: Möglicherweise wehrt sich der Körper gegen bakterielle Erreger. Auch übermäßiger Stress und Parfumstoffe können zu Irritationen führen.