Was hilft gegen Pickel am Hals?

Die Ursache:

Pickel am Hals können organische Ursachen haben, durch nachlässiges Abschminken entstehen und durch synthetische Stoffe ausgelöst werden - oder aber einen Übeltäter als Verursacher haben, den niemand auf dem Schirm hat: den Lieblingsschal!

Die Lösung:

In oft getragenen Schals und Halstüchern lagert sich Schweiß, Hautfett, Make-up, Essensreste und Umweltschmutz ab, der Pickel am Hals verursachen kann, und die wenigsten von uns stecken einen Schal so oft in die Maschine wie ein normales T-Shirt. Sollten wir aber! Deshalb empfiehlt es sich, den Schal öfters zu waschen. Das machen Sie ja schließlich auch mit Ihrem Lieblingspullover. Achten Sie zudem darauf, eher Baumwollpullover oder Seide zu tragen als Synthetik. Auch das Material ist ausschlaggebend für Hautunreinheiten.