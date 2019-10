Was hilft gegen Cellulite? Die besten Hausmittel, Tipps und Tricks gegen Orangenhaut

Was ist Cellulite und wie entsteht sie?

Cellulite sind kleine Dellen in der Haut, die von ihrer Struktur her an die Oberfläche von Zitrusfrüchten erinnern. Daher spricht man auch oft von Orangenhaut. Sie entstehen durch natürliche Fetteinlagerungen in der Unterhaut, der tiefsten Schicht unserer Haut. Dort befindet sich das Unterhautfettgewebe. Es schützt gegen Kälte und die Organe und Knochen vor Stößen. Ist das Bindegewebe rund um dieses Fettgewebe jedoch zu schwach, drücken sich die Fettpölsterchen durch bis zur obersten Hautschicht und hinterlassen die typischen Dellen.