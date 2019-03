Große Unternehmen wie Google, Apple, Ben & Jerry's oder Beratungsgigant PricewaterhouseCoopers haben das Potential von Power-Napping längst erkannt und bieten ihren Mitarbeitern Räumlichkeiten für ein gepflegtes Schläfchen in der Arbeitszeit.

Wie kommt es aber, dass wir nach einem Schläfchen oftmals groggy aufwachen und noch müder sind als vorher? Weil wir zu lange geschlafen haben! Wer länger als 30 Minuten schläft, gelangt in die Tiefschlafphase, aus der das Aufwachen nur sehr schwer fällt. Die Folge ist noch größere Müdigkeit, schlechtere Konzentrationsfähigkeit und eine verschlechterte Motorik. Also ganz genau das Gegenteil von dem, was wir uns erhofft hatten.