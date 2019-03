Warum Tagträume im Office Ihre Karriere ankurbeln können

Pillay vermutet übrigens drei verschiedene Arten, wie sich das DMN aktivieren lässt: Durch Tagträumen, Power-Naps und in der Vorstellung, jemand anderes zu sein. Interessant!

Übrigens: Auch Tagträumen will gelernt sein – Stellen Sie sich etwas vor, was Sie sich schon immer gewünscht haben, wie Urlaub am Strand oder ein Dinner mit Freunden. Dann ist Ihr Gehirn bereit, sich auf die Suche nach tollen Ideen für Ihr Projekt zu machen. Wir testen das Ganze auf jeden Fall mal aus!