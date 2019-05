Warum Sie niemals auf Conditioner fürs Haar verzichten sollten

Auch hier ist sich Di Franca sicher: Dadurch, dass ein normales, reinigendes Haarshampoo sowie das Wasser die Haarstruktur aufquellen lassen, und so anfällig für Haarbruch, Spliss und Co. machen, ist es in jedem Fall sinnvoll nach jeder Haarwäsche einen Conditioner zu verwenden, der die Haarstruktur wieder schließt.