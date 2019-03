Warme Winterjacken - die Trends der Saison

Teddyjacken nehmen wir dieses Jahr vom Herbst mit in den Winter hinein. An kalten Tagen kuscheln wir uns dann in das weiche "Teddyfell" und spazieren so gut gekleidet auch durch die ungemütlicheren Tage des Jahres. Diese Saison ultra angesagt: der Farbton braun. Witzig, wenn man mal an die Farben der eigenen Teddys von früher denkt... Unser Liebling der Saison von Max Mara erfüllt alle unsere Anforderungen an eine warme Winterjacke mit Teddyfleece.