Wann ist eigentlich der richtige Zeitpunkt, die neue Liebe Freunden und Familie vorzustellen? Laut dem Ergebnis einer Umfrage unter 2.000 Singles des Dating-Portals LoveScout24, vertrauen die meisten Verliebten hierbei ihrem Bauchgefühl. So gaben 42 Prozent der Befragten an, den neuen Partner erst in die Familie einzuführen, wenn sie sich seiner Gefühle sicher sind.

Nur 23 Prozent würden ihren neuen Partner sofort mit nach Hause nehmen. Eine Woche Zeit wäre für zwei Prozent das richtige Maß, zwei Wochen für fünf Prozent. 13 Prozent würden einen Monat warten und 16 Prozent sogar mehrere Monate. Ganz wichtig sind die Gefühle, die der neue Partner einem entgegenbringt.