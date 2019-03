Wanderschuh: Der Trend für 2019

Vergessen Sie den sportlichen All-Over-Look! Wanderschuhe sollten am besten im Stilbruch getragen werden. Zarte Stoffe, wallende Maxikleider oder Seidenblousons sind bei diesem Look der perfekte Partner in Crime. Wer hingegen doch zu Trekking-Shorts und unktionsshirt greifen möchte, der sollte auch zu den alt-bekannten Schuh-Modellen greifen. In der Mode ist eben alles ein wenig anders.