Waldluft wirkt wie ein Heilgetränk zum Einatmen

Ein Wald gleicht einem riesigen atmenden Bioorganismus. Bäume, Gräser und Büsche wachsen, treiben aus und stehen in fortlaufender Kommunikation mit ihren botanischen Nachbarn. Was sich nach spirituellem Humbug anhört, läuft auf feinstofflicher Ebene ab. Jedes Gewächs setzt einen Cocktail aus bioaktiven Substanzen frei, den sogenannten Terpenen.

Die chemischen Verbindungen treten in mehr als 8.000 unterschiedlichen Varianten auf und sind in ihrer biologischen Funktion bislang nur lückenhaft erforscht. Sicher ist jedoch, dass bei einem Spaziergang durch einen Wald Terpene durch die Haut und Atemwege aufgenommen werden und damit der menschliche Organismus in eine Art Kommunikation mit der Natur tritt.