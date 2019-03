Außergewöhnliche Dinge besitzen die Eigenschaft, sich jedes Mal wieder neu zu erfinden. Stellen Sie sich vor, Sie könnten mit ein und derselben Sache jedes Mal einen neuen Raum erschaffen, den Sie vorher noch nie so wahrgenommen haben. Die Skulptur Noitals kann aus verschiedenen Blickwinkeln interpretiert werden und wirkt geheimnisvoll sowie poetisch zugleich. An was denken Sie? An einen mächtigen Adler, an ein futuristisches Fossil oder einfach an einen gigantischen Knochen? Der Interpretation sind keine Grenzen gesetzt.

Man braucht nicht überspitzes Dekor, um seinem Zuhause das gewisse Etwas zu verleihen. 3D kann auch einfach und dennoch originell sein. Leuchtenschirme in 3D Druck mit warmen LED-Licht tauchen Ihr Wohnzimmer in eine angenehme Atmosphäre. Das Beste: Sie können frei wählen, welche Farbnuancen perfekt zu Ihnen passen.

Die Zukunft schreit nach 3D: Fashion-Shows revolutionieren schon seit längerem den Markt und auch der Lifestyle entwickelt sich in diese Richtung. Wer seinen Lebensstil selbst gestalten möchte und das Außergewöhnliche liebt, für den bietet 3D eine große Spielwiese voller neuer Möglichkeiten.

Alle Infos sowie weitere spannende 3D-Kreationen finden Sie auf voxelworld.info