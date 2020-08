Vitamin-Cocktail: Apfel Vitamine

Internationale Kosmetiklabors interessieren sich für sämtliche Obstsorten mit interessanten Pflege- und Anti-Aging-Eigenschaften. Dass sich dabei Früchte aus exotischen Gegenden besonders gut vermarkten lassen, ist aus Marketingsicht bestimmt richtig. Geht es allein um die Wirkung, muss man gar nicht so weit suchen: Auch heimisches Obst ist sehr reich an Beauty-Elixieren - dank eines ausgewogenen Mix aus Vitaminen, lebenswichtigen Säuren und Mineralstoffen. So sichert beispielsweise Kalium (steckt in Papaya und Ananas) den Wassergehalt in den Zellen, während Phosphor (z.B. aus Kiwi) den pH-Wert der Haut aufrechterhält.

"An apple a day keeps the doctor away", dieses nachgewiesenermaßen richtige Sprichwort gilt nicht nur für die Gesundheit, sondern auch für die Schönheit der Haut. Den Kosmetikonzernen Klapp und Marbert ist es gelungen, aus den Stammzellen der seltenen Schweizer Apfelsorte "Uttwiler Spätlauber" einen neuartigen Wirkstoff zu entwickeln, der die Zellalterung verzögert und die Haut nährt ("Intensives Konzentrat Super Booster" von Marbert; "Phyto Stem Cell Protect Zone" von Klapp).

Des Weiteren unterstützen Wirkstoffe in allen Äpfeln, insbesondere in den Schalen, die Elastizität der Haut. Auch die Weintraube ist eine der wichtigsten Beautyrelevanten Früchte: Erst durften ihre Kerne als hochwirksame Antioxidantien punkten, jetzt unterstützen die Stängel der Weinrebe die Traube in ihrem Kampf gegen Falten & Co. Ihre außergewöhnliche Fähigkeit besteht darin, Wasserreserven zu bilden und sie mit Mineralien und Spurenelementen anzureichern. Je nach Bedarf können sie diese wieder aktivieren. Dieses Verfahren qualifiziert sie also zu einem idealen Feuchtigkeitsregler bzw. -spender.