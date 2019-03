Vitamin C-Serum - darum tut es der Haut so gut

Kennen Sie den Trick mit dem Zitronensaft? Sobald ein Apfel angeschnitten ist, soll man ihn mit Zitronensaft beträufeln, damit er nicht anfängt, braun zu werden. Und welcher Inhaltsstoff der Zitrone ist dafür verantwortlich? Richtig, Vitamin C. Diesen "Forever-young-Effekt" hat Vitamin C glücklicherweise nicht nur auf Lebensmittel, sondern auch auf unsere Haut: Konzentriertes Vitamin C wie es oft in Seren vorkommt, hellt Pigmentflecke auf, wirkt gegen Falten, verfeinert Poren und bringt die Haut zum Strahlen. Das bewirkt Vitamin C ganz konkret für Ihre Haut: