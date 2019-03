Vier Übungen für sexy Schultern

Frontheben

Frontheben ist eine sehr leichte Übung und auch für Einsteiger perfekt geeignet. Der Vorteil ist, dass sie sich problemlos überall ausführen lässt.

Nehmen Sie jeweils eine Hantel in die linke und in die rechte Hand. Stellen Sie sich hüftbreit hin und spannen Sie die Körpermitte an. Nun heben Sie beide Arme von unten bis ungefähr auf Augenbrauenhöhe, atmen Sie dabei aus. Dann senken Sie die Arme wieder.

Wiederholen Sie diese Ausführung 10 Mal hintereinander.