Beim Wort Beton denken wir an lärmende Baustellen und überquellende Zementmischer. An kahle, graue Mauern und bröckelnden Stein. Aber an Haute Couture? Karl Lagerfeld liebt es, sein Publikum zu überraschen und bei der Chanel Haute Couture Show der Herbst/Winterkollektion 2014/15 hat er es wieder geschafft.