Durchtrainiert, schlank, gesund - die Körper von Supermodels sind die Idealvorstellung von so mancher Frau. Aber machen wir uns nichts vor: So auszusehen, bedeutet oftmals Verzicht und viel harte Arbeit. Das hat nun auch Alessandra Ambrosio bestätigt, die in einem Interview einen Einblick in die Vorbereitungen für eine Victoria's Secret Fashion Show gewährte.