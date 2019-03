Mode ist vor allem eins: Vielseitig und provokant. Sie beschert uns Glücksmomente und große leuchtende Augen, aber hin und wieder löst sie ein leichtes Kopfschütteln bei uns aus. Letzteres ist wohl eher bei der aktuellen Kollektion von Vetements der Fall, die Anfang Februar im Logistik-Center von DHL präsentiert wurde. Ja, richtig gelesen… – und so beginnt die Geschichte.

Fashion meets Logistics – der DHL-HUB in Leipzig wurde vor ein paar Tagen zum Laufsteg der etwas anderen Art. Zu sehen gab es die gemeinsame Kollektion vom französischen Überlabel Vetements und DHL. Die Meinungen? Gespalten. Sollte man wirklich 245 Euro für ein gelbes Logoshirt von DHL ausgeben, das es bei Ebay für einen Euro gibt, nur weil Vetements draufsteht? Fakt ist: Es wird getragen, wie man auf den Instagram-Accounts namhafter Influencer sehen kann. Deshalb ist es gar nicht so unwahrscheinlich, dass diese Kollektion einen Hype auslösen kann, der nicht so schnell abebben würde.