VERWÖHN-PROGRAMM

Der Fokus liegt auf der neuen Luxuslinie des Hauses VALMONT – «Essence of Bees». Im edlen La Maison Valmont in Berlin entschlüsseln Sie gemeinsam mit MADAME-Beauty Director Judith Cyriax das Geheimnis der neuen Serie und finden mit den VALMONT-Spezialistinnen heraus, wie Honig, Propolis und Gelée Royal in Ihre persönliche Beauty-Routine integriert werden können. On top erlernen Sie die einzigartigen VALMONT-Massagegriffe, um die luxuriösen Cremes und Seren noch effektiver in die Haut einzuarbeiten. Bei Fingerfood und Champagner lassen wir den Abend stilvoll und mit einer Überraschung für jede Teilnehmerin ausklingen.



Sichern Sie sich am besten gleich einen der zehn begehrten Plätze!