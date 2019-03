Vegane Kosmetik: Natürlich schön gepflegt

Ja, das muss man auch noch heutzutage als Fragestellung verstehen. Es ist schließlich nicht selbstverständlich, dass Marken auf das Testen an Kaninchen, Ratten, Mäusen, Affen oder Hunden verzichten! Zudem wurden 2004 schon EU-weit Experimente an Tieren verboten, was 2013 nochmals verstärkt wurde: Ab da gilt nämlich die Regelung nicht nur für das Endprodukt, sondern auch bei den Inhaltsstoffen. Zusätzlich dürfen Kosmetikprodukte, die an Tieren getestet wurden gar nicht erst verkauft werden. Doch wie immer hat die Politik auch hier Schlupflöcher eingebaut, die von den Herstellern scharmlos ausgenutzt werden. Produkte, die vor diesem Abkommen produziert wurden, dürfen auch weiterhin so hergestellt werden. Außerdem gilt das Gesetz nur für den Kosmetik-Bereich. Medikamente oder Reinigungsmittel können unverändert am Tier getestet werden.