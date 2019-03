I want you naked

Eine Handcreme soll nicht nur pflegen, sondern auch gut duften. Das tut die von I want you naked definitv. Die Inhaltsstoffe überzeugen ebenso: Jojoba- und Avocadoöl machen die strapazierte Haut geschmeidig. In der Rose und Kardamom Version regt Kardamom-Öl die Produktion der Glückshormone an. Der Duft des Zitronenöls in der Rosmarin und Zitronen Variante fördert die Konzentration und macht gute Laune.

Neben Handcreme finden Sie bei I want you naked weitere Körperpflege Produkte, wie Peeling, Lippenbalsam und Bäder.

Über I want you naked, Handcreme Rose und Kardamom und Rosmarin und Zitrone, je 22 Euro, im Set 39 Euro