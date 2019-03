Vanillegelb – das ist die Trendfarbe des Sommers

Senfgelb, Kanarienvogelgelb, Neongelb – die Farbe Gelb kommt in vielen Facetten daher und wird im Sommer 2019 besonders soft. Zarte Töne in Vanille schmiegen sich in Form von luftigen Kleidern, Power Suits und Accessoires an unseren Körper und versprühen eine Ich-bin-bereit-für-den-Sommer-Laune. Das Schöne an der neuen Trendfarbe des Sommers: Der softe Gelbton steht jeder Frau, ob mit blonden oder dunklen Haaren, mit vornehmer Blässe oder schöner Bräune. Wer die Farbe Beige mag und gerne trägt, wird den hellen Gelbton lieben.