Wie sagt man es am besten, wenn man eine Person so richtig gern hat? Manche gehören zu der Kategorie "Gerade heraus trifft es am besten", andere wiederum lassen die kreative Ader heraushängen und puzzeln sich einen Spruch zusammen – manchmal mit einer bestimmten Art von Humor, manchmal süß oder auch einfach nur zum dahinschmelzen. Pinterest hat besonders im Hinblick auf den Valentinstag das Pinverhalten der User untersucht und ein paar Sprüche evaluiert, die ganz oben auf der Hot-Liste stehen. So viel vorab: Die Redaktion ist geteilter Meinung...