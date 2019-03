Väter schenken Töchtern mehr Aufmerksamkeit als Söhnen

Geschlechterklischees kursieren überall auf der Welt: Mädchen lieben die Farbe rosa und spielen mit Puppen, Jungs lieben Blau und spielen mit Autos. Doch wer bestimmt solche Stereotypen? Nicht nur die Umwelteinflüsse „erziehen“ in gewisser Weise Kleinkinder, auch die Art und Weise der Eltern ist entscheidend. Zugegeben, das mag vielleicht nicht überraschend klingen, allerdings nimmt die Vaterrolle einen sehr hohen Stellenwert ein. Was für eine große Auswirkung die Beziehung zwischen Vater und Tochter, bzw. Vater und Sohn hat, deckte nun eine Studie der Emory Universität auf.

Demnach weisen Väter einen geschlechtsbezogenen Verzerrungseffekt (sog. Gender biases) in Bezug auf Kleinkinder auf. Dies habe zur Folge, dass die Aufmerksamkeit für Töchter deutlich höher sei, als die bei Söhnen. Diese Unterschiede lassen sich sowohl in der Sprache der Kommunikation mit den Kleinkindern feststellen, als auch in Bezug auf die Spielereien und der Art der Aufmerksamkeit.

Man muss sich also die Frage stellen: Wie stark wirken sich unbewusste Wahrnehmungen der Geschlechter auf die Art und Weise aus, wie Kinder behandelt werden?