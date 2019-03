Gemeinsame Organisation ist alles. Jeder hat wahrscheinliche seine eigene Liste mit Reise-Hotspots, die er gerne bereisen möchte. Es liegen Gemeinsamkeiten vor? Wunderbar, dann ersparen Sie sich die lange Suche nach einem gemeinsamen Ziel. Sollten Sie und Ihr Partner jedoch unterschiedliche Vorstellungen haben, dann erstellen Sie gemeinsam eine Liste mit neuen Zielen. Wichtig ist, dass Sie sich nicht aus der Ruhe bringen oder unter Druck setzen lassen – Gut Ding braucht Weile!

1. Wie viel Budget sollte man einplanen?

Orientieren Sie sich bei Ihrer gemeinsamen Planung am Budget des weniger verdienenden Partners. Geld sollte während des Urlaubs kein Diskussionsthema darstellen und daher vor der Reise ausgiebig besprochen werden. Ihr Partner möchte lieber in ein 5* Hotel und all inclusive? Wenn das für Sie nicht in Frage kommt und keine Einigung besteht, dann sollte der Partner die Differenz tragen. Sollen Sie sich für diese Option entscheiden, dann haken Sie das Thema sofort ab – auch in der Zukunft sollte es bei Streitigkeiten niemals zu einem Vorwurf kommen, dass der Eine mehr gezahlt hat, als der Andere.

Auch vor Ort gilt: Das Budget sollte bereits für Aktivitäten eingeplant sein. Ob Sie sich für eine gerechte Aufteilung entscheiden oder jeder seine Kosten selbst plant, bleibt Ihnen bei der Vorbereitung überlassen.

2. Das (gemeinsame) Urlaubsziel

Der erste gemeinsame Urlaub soll etwas ganz Besonderes sein. Planen Sie deshalb keinen Camping-Urlaub, außer Sie beide fühlen sich zwischen Grillkohle und halbnackten Menschen besonders wohl. Wählen Sie ein Urlaubsziel, das beiden genug Freiraum und einen Rückzugsort bietet. Es ist womöglich das erste Mal, dass man mit dem Partner mehrere Tage am Stück verbringt, sodass einer eventuell mehr Zeit für diese „neue Nähe“ benötigt. Eine Woche Urlaub sollte für die erste, gemeinsame Reise übrigens ausreichen.