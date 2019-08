Urlaub in Kärnten - Die schönsten Unterkünfte, Restaurants und Freizeit-Tipps

Freizeit-Tipps in Kärnten

Rad fahren auf der "Große Kärntner Seen-Schleife"

Das angenehme Klima in Kärnten verführt zu aktiven Freizeitaktivitäten. Da kommt die 340 Kilometer lange Radstrecke rund um die Seen wie gerufen! Ein Fahrrad oder E-Bike können Sie sich bequem überall ausleihen und damit die Strecke, die an über zehn Seen vorbeiführt, bestreiten. Die größtenteils asphaltierten und gut befestigten Wege machen die Radtour zu einem entspannten Erlebnis. Zwischendrin können Sie an einem der vielen Panorama-Aussichtspunkte Rast machen.

Boot fahren auf den Seen in Kärnten

Zahlreiche Bootstouren auf den Seen in Kärnten, wie zum Beispiel dem Millstätter See oder dem Klopeiner See, werden von Besuchern im Spätsommer gerne genutzt. Für Abenteurer ist die Nationalpark-Region um "Hohe Tauern" genau das Richtige. Hier kann man auf dem Fluss Drau mit Kanus in einer kleinen Gruppe durch das türkisfarbene Wasser paddeln. Für romantische Stunden zu zweit bieten viele Hotels kleine Ruderboote an, mit denen Sie über das Wasser der Seen-Schleife schippern können.

Spazieren auf den "Slow Trails"

Der Hektik des Alltags entfliehen und auf einem der Slow Trails in Kärnten entspannen - genau das ist das Ziel der abgesteckten Wanderwege. Langsam und bewusster soll so die Umwelt wahrgenommen werden. Die Wege sind maximal zehn Kilometer lang und bewegen sich nicht über 3000 Höhenmeter. Zwischendrin können Sie immer wieder für eine Abkühlung in einen der Seen springen. Der Slow Trail, der am Ossiacher See vorbei führt, liegt in einer mystischen Moorlandschaft, die mit einer atemberaubenden Flora und Fauna verzaubert.