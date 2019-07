Urlaub in den Bergen: Traumhafte Unterkünfte für den Winterurlaub

Mooser Hotel, St. Anton am Arlberg

Das Mooser Hotel bietet luxuriösen Ski- und Wellnessurlaub. Hier haben einmalige Skierlebnisse und kulinarische Höchstleistungen eine lange Tradition. Dafür wurde das Hotel mit nur 17 Zimmern direkt in den Hang des Berges gebaut, wodurch die Skipiste direkt am Hotel vorbei führt. Auf ihr kommt jeder auf seine Kosten: In St. Anton am Arlberg finden Sie die besten Skischulen des Landes. Ski, Snowboard, Langlauf, Powder... Einen Privatlehrer bietet Ihnen die Skischule am Arlberg auf Anfrage. Das Hotel ist jedoch nicht nur für Skifahrer geeignet, sondern auch für den perfekten Wellness-Urlaub. Das hoteleigene Spa liegt oberhalb der Mühltobel-Schlucht und bietet einen Blick auf die unberührte Natur. Zur Entspannung dienen verschiedene Saunen, Massagen und ein Outdoor Infinity Pool mit Massagedüsen und Wasserfall, der auch im Winter bei 34 Grad beheizt wird.

DZ ab 150 Euro, mooserhotel.at