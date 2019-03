Knapp jeder zweite Deutsche zwischen 30 und 59 Jahren leidet eigenen Angaben zufolge immer wieder unter unreiner Haut, so das Ergebnis einer Ipsos-Studie, die von Medizinprodukthersteller Prontomed in Auftrag gegeben wurde. Fast jeder Zehnte der 1.000 Befragten hat sogar mit Akne zu kämpfen. Die Hautprobleme sind dabei vielfach Auslöser weiterer Beschwerden: Die Psyche wird in Mitleidenschaft gezogen, genauso Beruf und privates Leben.

32 Prozent der befragten Frauen (also fast jede Dritte) findet sich aufgrund ihrer unreinen Haut unattraktiv, bei einigen (27 Prozent) wirkt sich das auf das Selbstbewusstsein aus, fast jede Zweite (50 Prozent) fühlt sich unwohler als an Tagen, an denen weniger Pickel und Rötungen sichtbar sind. Doch nicht nur das Selbstbild wurde befragt, die Studie wollte auch wissen, wie Menschen mit Hautunreinheiten wie Mitessern oder Pickeln auf andere wirken. Das Ergebnis: Mehr als jeder Fünfte (22 Prozent) findet Betroffene unattraktiv, jeder Zweite (50 Prozent) glaubt, dass sie es sogar schwerer hätten, einen Partner zu finden. Jeder Dritte (33 Prozent) meint, Menschen mit Pickeln hätten geringere Jobchancen.