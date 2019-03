Unisex-Parfum: Ein Duft ohne Grenzen

Alle, die die 90er Jahre erlebt und gelebt haben, sind an einem Parfum nicht vorbeigekommen: CK One von Calvin Klein. Die US-amerikanische Modemarke setzte bei den damaligen Werbekampagnen auf die Unterstützung von Kate Moss, die androgyn und gleichzeitig sexy wirkte und somit die Botschaft des Duftes perfekt transportierte und damit zum Erfolg führte. Mit dem Anbruch der 2000er Jahre kam dann das vorübergehende Aus des Unisex-Parfums. Die Menschen ließen hier wohl nicht nur das Jahrzehnt, sondern auch gleich die Mode und andere Lifestyle-Modelle zurück. Bis in die Mitte der 2010er Jahre: denn da brach die nächste Erfolgswelle des Cross Scentings aus – aber nicht in der Parfümerie, denn die blieb bis dato in ihren Welten „For her“ und „For him“ stecken. Nein, in kleinen, feinen Nischenläden, die unbekannte Labels anboten und auch vom klassischen Damen- oder Herrenduft Abstand hielten. Duftmarken wie Byredo, Diptyque oder Clean wurden in dieser Zeit groß und sind mittlerweile auch in namhaften Parfümerien vorzufinden – ein Indiz für die Beliebtheit des Unisex-Parfums.