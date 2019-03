Umweltbewusstsein im Alltag – so klappt es

Einweggeschirr für die umweltbewusste Grillparty

So sehr wir uns auch bemühen: Manchmal lässt sich der Gebrauch von Einweggeschirr nur schwer vermeiden. Zu schädlichem Kunststoff muss man deshalb allerdings nicht greifen. Das Berliner Start-Up Leef stellt recyclebare Teller aus Palmblättern her. Die sind nicht nur besser für unsere Umwelt, sondern werten die Party optisch auf. Das Geschirr gibt es in verschiedenen Formen und Größen. Ab circa 19 Euro (50 Stück).