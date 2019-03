Umfrage: Deutsche Männer brauchen Outfit-Beratung

Wenn es um Stil geht, gibt es bei deutschen Männer definitiv noch Optimierungsbedarf: 52% aller Frauen zeigen sich von den Outfits der Herren wenig beeindruckt. Das ergab eine repräsentative Umfrage des Marktforschungsinstituts Appinio im Auftrag des Personal Shopping Service Outfittery.

Dabei gibt es einige Kleidungsstücke, die Frauen besonders ungern an Männern sehen: Sandalen, besonders in der Klischee-deutschen Kombi mit Socken, und Pullunder. Überraschung: Auch Skinny Jeans gehören der Mafo nach zu No-Gos in der Herrenmode. Ist das das Ende des Berliner Hipsters?

Auf die Frage, welche Kleidungsstücke sie den gerne häufiger bei Männern sehen wollen, antworteten die Befragten ganz klassisch: Demnach dürfen die Herren gerne öfter zu Hemd, Sakko und Anzug greifen!

Insgesamt bevorzugen Frauen aber offenbar einen ungezwungeneren Look: Bei drei vorgelegten Outfits (casual, sportlich, Business), gewann das sportliche Styling.