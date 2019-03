Uhren News und Trends

Hublot eröffnet die erste digitale Boutique

Lust auf eine neue Luxusuhr und die Boutique inklusiver Beratung ist gerade nicht in der Nähe? Dann ist das ab sofort kein Problem mehr. Mit der digitalen Hublot Boutique bietet Hublot Ihnen denselben Service und dieselbe Beratung, die Sie auch in der Boutique erwartet – und das alles in Echtzeit. Über FaceTime oder Skype bekommt man direkten Kontakt zu einem Mitarbeiter in der Boutique in der Nähe, um in die Welt von Hublot eintauchen zu können und um alles rund um die Marke zu erfahren und auch zu erleben. Damit kann man quasi am Pool liegen und gleichzeitig die Vorzüge eines exklusiven Shopping-Erlebnisses hautnah erleben.

*Diese Funktion ist vorerst nur in den USA verfügbar