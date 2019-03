Wer ein bisschen abnehmen möchte, muss nicht immer gleich fasten und sich stundenlang im Fitnessstudio abmühen. Oftmals genügt es schon, sich von kleinen Gewohnheiten zu verabschieden, um das Risiko für Übergewicht und Fettleibigkeit zu reduzieren, wie diese spanische Studie zeigt.

Auch wenn es noch so gut schmeckt, streichen Sie das Feierabendbierchen mit Ihren Kollegen. Nein, damit meinen wir natürlich nicht, dass Sie sich nach der Arbeit nicht mehr mit den lieben Kollegen treffen dürfen! Sie sollten statt Bier einfach nur ein anderes Getränk wählen. Denn wie die Forscher der Seguimiento Universität in Navarra (SUN) herausgefunden haben, kann das kühle Blonde das Risiko, an Adipositas zu erkranken, um bis zu 20 Prozent erhöhen.

Selbst zuckerhaltige Getränke wie Limonade und Cola sind da noch besser für Ihre Figur, wenn auch nicht empfehlenswert. Schließlich erhöhen sie das Fettleibigkeit-Risiko auch um 15 Prozent.

Also, Finger weg vom Bier, dann klappt es leichter mit der Bikinifigur. Zum einen schlägt das kalorien- und malzzuckerhaltige Erfrischungsgetränk gleich doppelt an, zum anderen macht es auch noch Appetit auf fettes Essen.