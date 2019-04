Überfliegerin: Marina Hoermanseder AW2015/16

Von den luxuriös langen Mänteln über kuscheligste Strickteile und schwingende Miniröcke zu den dezenten Flieger-inspirierten Jacken: mehr als einer der modernen Retro-Looks weckte sofortiges Begehren in der Front Row.

Besondere Stärke bewies Marina Hoermanseder in den harmonischen Farbkombinationen. Eine überraschende Farbkombi blieb uns besonders in Erinnerung: Zu einer maronenfarbenen Bundfaltenhose in 7/8-Länge und einem Rollkragen-Pullunder und Envelope-Clutch in einem matten Mintgrün, kombinierte Hoermanseder ein Paar Pumps in Neon-Apricot - ein perfektes Zusammenspiel von Farben, das wir auf der Straße sehen wollen!