5. Verwenden Sie ein Seidenkissen

Denn Baumwolle entzieht dem Haar Feuchtigkeit und rauht die Haarstruktur auf. Deshalb sollten Sie lieber ein Kopfkissen mit einem Bezug aus Seide, Satin oder Mikrofaser verwenden. Frauen mit lockigen Haaren können auch eine Schlafhaube aus Satin oder Seide verwenden und so ihre Haare schützen.

6. Haarpflege über Nacht einziehen lassen

Am besten massieren Sie die Tiefenpflege vor dem Einschlafen ins feuchte Haar, föhnen es leicht an und binden sich ein Tuch aus Mikrofaser um den Kopf. So können die Wirkstoffe über Nacht ihr Haar besonders gut pflegen. Wenn Sie die Kur am nächsten Morgen ausspülen, werden Sie mit Traumhaaren belohnt. Mit Mandelöl funktioniert die Anwendung besonders gut.

7. Trockenshampoo am Abend verwenden

Sie wissen bereits, dass es am nächsten Tag schnell gehen muss, wollen aber trotzdem gut gestylt sein? Sprühen Sie bereits am Abend Trockenshampoo in Ihr Haar, bevor sie es zu einem Dutt hochbinden. Dadurch wird überschüssiger Talg bereits in der Nacht aufgenommen und Ihre Haare sind am nächsten morgen frisch und voluminös.

8. Haarspray und Sea Salt ausbürsten

Bevor Sie ins Bett gehen sollten Sie sowieso immer Ihre Haare kämmen, um Knoten zu vermeiden. Aber auch Haarspray und Sea Salt müssen Sie auswaschen oder ausbürsten, damit Ihre Haare sich in der Nacht erholen können und nicht unnötig trocken werden.