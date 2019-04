Twilly d’Hermès - unser neuer Lieblingsduft!

„Twilly d’Hermès“ ist eine Hommage an das weibliche, starke Geschlecht, an jene Generation junger Frauen, die unerschrocken, selbstbewusst und unabhängig durch das Leben gehen. Doch nicht nur olfaktorisch, sondern auch optisch ist die Parfumkreation ein absolutes Highlight im Beauty-Regal. Den Verschluss ziert eine britische Melone, um den Flakonhals legen sich Spaghettibänder aus Seide, die an die Hermès-typischen Tücher erinnern. „Twilly d’Hermès“ ist ein klares Signal und will sich wie ein Seidenschal um den Hals seiner Trägerin schmiegen.

„Twilly d’Hermès“ ist im Handel erhältlich.

Preis:

30 ml, EdP um 59 Euro 50 ml, EdP um 89 Euro 85 ml, EdP um 123 Euro