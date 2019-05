Trockenshampoo: Alles, was Sie über das Trendprodukt wissen müssen

Trockenshampoo gibt es in zwei verschiedenen Varianten: Zum Aufsprühen und als Puderform. Die Anwendung mit einer Sprühdose ist total einfach: Nachdem Sie die Dose geschüttelt haben, damit sich Haarspray und Puder vermischen, sprühen Sie es aus etwa 20 Zentimetern Entfernung auf die Haarsträhnen, die eine Auffrischung brauchen. Anschließend lassen Sie das Trockenshampoo kurz einwirken, sodass es Öl und Schmutz absorbieren kann. Danach massieren Sie es mit den Händen oder mit einem Handtuch sanft ein und bürsten es aus – am besten mit Naturborsten, da diese Schmutz und Öl besonders schonend entfernen. Für ein ideales Ergebnis pusten Sie noch einmal mit dem Föhn durch Ihr Haar. Fertig ist der frische Look!

Das Trockenshampoo in Puderform ist ein wenig trickreicher, denn die Öffnungen der Dose lassen meist kein genaues Dosieren im Haar zu. Deshalb muss das Puder zunächst in die Handfläche oder eine kleine Schüssel gegeben und anschließend mit einem Puderpinsel auf dem Haaransatz aufgetragen werden. Der Rest der Prozedur ist jedoch die gleiche: Einwirken lassen, einmassieren, ausbürsten und eventuell ausföhnen – fertig.