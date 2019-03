Trockene Hände: Ursachen & Pflege

Wer kennt es nicht: Trockene Hände sind vor allem im Winter eine unschöne Begleiterscheinung kalter Temperaturen und trockenwarmer Heizungsluft. Wenn es auf dem Handrücken zu jucken, brennen oder reißen beginnt, ist die gestörte Fett- und Feuchtigkeitsregulierung der Haut schon voll im Gange. Jetzt muss schnell gehandelt werden, denn für die Betroffenen kann es ganz schön schmerzhaft und unangenehm im Alltag werden. Jede noch so kleine Bewegung tut weh und auch das Händewaschen wird zu einer strapaziösen Angelegenheit. Doch genau hier versteckt sich ein weiterer Grund für raue Hände: Die werden nämlich unter zu warmem Wasser viel zu häufig gewaschen, bevor sie anschließend nur sporadisch abgetrocknet werden – es muss ja immer schnell gehen.

Doch auch abseits von Herbst und Winter kommt es oftmals vor, dass die Hände rissig werden. Die Ursachen liegen hier beispielsweise im Haushalt: Beim Putzen der Wohnung werden keine Gummi-Handschuhe getragen, so dass die Hände stets in Kontakt mit Wasser und den aggressiven Reinigungsmitteln stehen. Auch die Sonne begünstigt in den Sommermonaten das Austrocknen der Haut und es kommt zu einer feinen Schüppchenbildung, die sich schnell ausweiten und schmerzhaft werden kann.