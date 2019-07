Trockene Gesichtshaut: Gerötete Stellen und trockene Haut richtig pflegen

Warum habe ich eine trockene Gesichtshaut?

Jede Frau hat es schon mindestens einmal in ihrem Leben erlebt: Trockene Gesichtshaut. Wenn die Haut spannt, abgestorbene Schüppchen die Nase oder das Kinn übersähen und auch ein leichtes Jucken an geröteten Stellen nicht ausbleibt, wird es schwer, das Gleichgewicht wieder auf Dauer herzustellen. Denn: Wenn erstmal die äußere Schutzschicht der Haut, der so genannte Hydrolipid-Film, beschädigt ist, kann unser größtes Organ nicht mehr ausreichend das Fett speichern. Große Teile des Feuchtigkeitsvorrats verdunsten, was zur Folge hat, dass unsere Haut rau und schuppig wird oder sich sogar gerötete Stellen bilden.

Einer der häufigsten Gründe für trockene Haut im Gesicht liegt in der genetischen Veranlagung, was wiederum bei den Betroffenen unterschiedlich stark ausgeprägt sein kann. Wer schon immer mit einer Haut, die zu Trockenheit neigt, zu kämpfen hat, bei dem herrscht ein grundsätzliches Defizit im Lipidhaushalt. Blassere Hauttypen sind davon übrigens stärker betroffenen, als Menschen mit einem dunkleren Hautton.