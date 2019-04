Trendziele für Wochenendtrips: Kurz aber schön!

In Kopenhagen dreht sich alles um die Schönheit. Ob Kunst, Architektur oder Mode - das Trendziel für Wochenendtrips ist perfekt für alle, die auf der Suche nach Schönem sind und gleichzeitig nach Entschleunigung suchen. Gerade Letzteres wird in Dänemarks Hauptstadt großgeschrieben und in den zahlreichen Cafés, Museen oder beim Spaziergang am Hafen spürbar. Da das Wetter nicht immer im hohen Norden mitspielt, sollten Sie mindestens einen Museumsbesuch als Ausweichmöglichkeit in Betracht ziehen. Hierfür eignet sich das etwas außerhalb gelegene Louisiana Museum für moderne Kunst bestens. Das ehemalige Herrenhaus liegt an einem Hang direkt am Meer und beherbergt die wohl bedeutendsten Werke der modernen Kunst in ganz Dänemark - mal abgesehen von den interessanten Wechsel-Ausstellungen. Bei Regen bietet sich aber auch ein ausgiebiger Shopping-Tag an und den kann man in Kopenhagen besonders abwechslungsreich gestalten. Sind Sie Design-Liebhaber, sollten Sie sich das Hay House, den Showroom von Ferm Living oder den Concept Store Stilleben nicht entgehen lassen. Mit ihrem einzigartigen Angebot repräsentieren sie die volle Bandbreite des skandinavischen Designs und machen es einem schwer, nicht ohne Einkaufstüte den Laden zu verlassen. Mode kommt aber ebenfalls nicht zu kurz bei den Dänen: Besuchen Sie unbedingt die Stores von Stine Goya oder Ganni, die die Modewelt seit Jahren mit ihren femininen und gleichzeitig minimalistischen Designs begeistern.

Tipp: Den Tag können Sie am besten im Restaurant Pluto in der Innenstadt ausklingen lassen - bei köstlichen Drinks, warmen und kalten Speisen.