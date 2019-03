Die reinste Schlammschlacht: Spartan Race

Durch Schlammlöcher kriechen und in Eiswasser tauchen: Das Spartan Race gewinnt in Deutschland immer mehr Fans. Bei dem 20 Kilometer langen Cross-Country-Lauf gilt es, verschiedenste Hindernisse zu überwinden und Teamgeist zu zeigen - wer am Zieleinlauf ankommt, hat schon gewonnen. Die Teilnahme mit Freunden macht besonders viel Spaß, denn so manche Station ist ohne die Hilfe der Gruppe kaum zu meistern. Am 12. September findest das nächste Spartan Race in den Kitzbühler Alpen statt.