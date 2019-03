Neben Brauntönen hat sich vor allem eine Farbe weit vorn an die Spitze für die Herbsttrends 2018 gesetzt: Terracotta. Was zunächst an orange-braune Böden oder Blumentöpfe erinnert, etabliert sich bereits im Spätsommer als wahrer Fashion-Liebling. Kein Wunder, denn große Designer wie Isabel Marant oder auch Etro zeigten die leicht rötlich angehauchte Farbe bereits während der Fashion Week FW 18/19.

Dass Terracotta mehr Aufmerksamkeit geschenkt werden sollte, wurde bereits im letzten Jahr deutlich, als man die edle Nuance schon dort auf den Laufstegen sah. Damals noch ganz leise schleicht sie sich nun mehr und mehr in unseren Kleiderschrank – und darüber sind wir sehr froh.

Vor allem Wildleder wirkt in dieser Farbe nicht nur hochwertig, sondern erzeugt durch seine matte Oberfläche auch einen lässigen Look. Zarte Seidenkleider hingegen versprühen einen Hauch von Anmut und werden zu einem wahren Hingucker.