Und plötzlich waren sie da, so plötzlich wie der Sommer nach dem langen Winter: Muschelketten. Wo genau kamen die Meeresbewohner auf einmal alle her und wieso fühle ich mich beinahe schon gezwungen, sie auch um meinem Hals zu tragen? Die Frage kann ich mir selbst beantworten: Weil es ein schönes nostalgisches Gefühl ist und mich an die Familienurlaube auf Fehmarn erinnert.

Entlang der Strandpromenade sah man auf der einen Seite viele kleine Souvenirläden oder wie man es Klischee-behaftet auch nennt: Mitbringsel-Shops für Touristen. Neben Postkarten wie aus dem Bilderbuch gab es eine riesige Auswahl an Muscheln: Muscheln als Staubfänger für das Wohnzimmer, Muscheln die man sich ans Ohr hält und hofft, das Meerrauschen zu hören, Muschelarmbänder oder eben auch Muschelketten. In den 00er Jahren gab es kaum eine Teenie-Zeitschrift, in der kein hübscher Surferboy mit einer Muschelkette abgebildet war. Natürlich sah das Schmuckstück zu der Zeit ganz anders aus und bestand meist aus einer einfachen Muschel an einem Stoffband; locker oder eng um den Hals gebunden.