Ihnen ist im Rahmen von internationalen Sportwettbewerben, in Ihrem Instagram-Feed oder in Ihrem Sportstudio in letzter Zeit immer wieder eine ganz besonders schöne, grau melierte Jacke aufgefallen? Kein Wunder, adidas lancierte unglängst einen Sport-Hoodie aus der Z.N.E Kollektion, der innerhalb kürzester Zeit zum Liebling internationaler Spitzensportler avancierte.

Der 'Travel Hoodie' besitzt nicht nur eine extragroße Kapuze, um Störgeräusche auszublenden, sondern wurde auch aus einer hochwertigen Baumwoll-Polyester-Elastan-Mischung gefertigt, die genauso supersoft wie superhübsch ist. Um 140 Euro