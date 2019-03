Nach welchen Charaktereigenschaften suchen Männer am häufigsten?

Ebenfalls Treue. Auch Männer haben die Idealvorstellung vom Zusammenhalt. Egal, ob sie dann lieber eine selbständige oder eine nicht so selbständige Frau suchen: Sie soll unbedingt treu sein. Auch ergaben Studien folgendes: Je jünger die Männer, desto eher möchten sie eine starke Frau.

Welche Berufe empfinden die Nutzer/innen am attraktivsten?

Es sind die gleichen Berufe, die allgemein in der Gesellschaft Anerkennung finden: Nummer Eins ist und bleibt der Arztberuf. Allgemein gelten Akademiker-Berufe als attraktiver, nicht nur wegen des Verdienstes, vielmehr wegen des Status´ und den Eigenschaften, die man damit verbindet wie Intelligenz und Sozialkompetenz. Banker, die oft gut verdienen, gelten hingegen eher als Egoisten.

Gibt es eine Art Definition des Traummannes für die Userinnen?

Eine anonymisierte Analyse der LoveScout24-Userinnen hat ergeben, dass die meisten Frauen nach einem gebildeten, finanziell unabhängigen Mann suchen. Gemeinsame Interessen in der Freizeit und gleiche Wertvorstellungen sind wichtig. Wie das im Einzelnen aussieht, ist entsprechend individuell. Langfristig sind Rücksicht, Respekt und ein liebevoller Umgang das Wichtigste. Äußerlichkeiten hingegen treten immer weiter in den Hintergrund.

Ist es heutzutage schwieriger, seinen Traummann über Datingportale zu finden?

Nein, eher leichter. Man hat deutlich mehr Möglichkeiten, jemand Passenden zu treffen. Denn man lernt Menschen kennen, denen man im Alltag nie begegnen würde. Und man ist geschützter bei der Suche, kann sich in aller Ruhe und ganz gezielt umschauen.

Was wollen Frauen, die in solchen Portalen unterwegs sind von Männern in Datingportalen gar nicht hören bzw. lesen?

Das unterscheidet sich nicht von dem, was Frauen auch sonst nicht hören wollen. Angelogen werden wollen wir alle nicht. Deshalb sollte Frau auch selbst ehrlich zeigen, wer sie ist und was sie sucht. Hier gilt: Was du nicht willst, was Mann dir tu, das füg auch keinem anderen zu.