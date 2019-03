Traumdeutung: Was Ihre Träume über Ihr Leben aussagen

Reise im Traum

Die Reise ist eine sehr komplexe Traumdeutung. Handelt es sich um eine Abreise via Zug, Auto, usw., so lassen Sie etwas altes hinter sich und suchen einen Neuanfang. Werden Sie hingegen an Ihrer Abreise gehindert so gibt es noch Fristen, die einzuhalten und noch nicht erledigt sind.